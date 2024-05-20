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Артелак® краплі очні, розчин 3,2 мг/мл флакон з крапельницею 10 мл, №1 - Запоріжжя (86140) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
176,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
200,60
Економія: -29,95 грн
170,65 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
176,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
168,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
201,99
Економія: -35,49 грн
166,50 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
188,00
Економія: -24,00 грн
164,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
170,32 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
176,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
193,99
Економія: -27,49 грн
166,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
192,68
Економія: -24,43 грн
168,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
175,32 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
176,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
176,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
189,48
Економія: -18,26 грн
171,22 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
176,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
176,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
176,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
181,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
176,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
196,17
Економія: -26,11 грн
170,06 грн