Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл саше 5 мл, №20 - Запоріжжя (570063) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Нє болєй
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Всього: сироп (10)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Гала аптека
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Всього: сироп (13)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 28-Б
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом