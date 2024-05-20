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Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл саше 5 мл, №20 - Одеса (570063) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Всього: упаковка (1)
41,69
Економія: -5,89 грн
35,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
Всього: упаковка (2)
40,44
Економія: -4,42 грн
36,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
39,14
Економія: -3,43 грн
35,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (1)
41,22
Економія: -4,82 грн
36,40 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: сироп (10)
33,05
Економія: -2,98 грн
30,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
38,57
Економія: -2,68 грн
35,89 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 28-Б
Всього: сироп (13)
45,90 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом