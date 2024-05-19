Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИПіразолониМетамізол натрійАнальгін-Здоров'яЦіни в аптеках

Анальгін-Здоров'я таблетки 500 мг блістер, №10 - Львів (94551) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (1)
10,72
Економія: -2,40 грн
8,32 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Самбір, вул. Валова, 28/136
Всього: упаковка (20)
11,10
Економія: -2,78 грн
8,32 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Угринів, вул. Хіміків, 9
Всього: упаковка (17)
10,60
Економія: -2,28 грн
8,32 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (9)
11,10
Економія: -2,78 грн
8,32 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Всього: упаковка (9)
13,00
Економія: -4,68 грн
8,32 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Крихівці, вул. Довженка, 21-Б
Всього: упаковка (10)
10,60
Економія: -2,28 грн
8,32 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, вул. Мазепи, 5
Всього: упаковка (12)
10,60
Економія: -2,28 грн
8,32 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 18
Всього: упаковка (8)
10,44
Економія: -2,12 грн
8,32 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 12
Всього: упаковка (6)
10,71
Економія: -2,39 грн
8,32 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Ковель, вул. Пчілки Олени, 1
Всього: упаковка (7)
10,70
Економія: -2,38 грн
8,32 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Мазепи Івана, 135/2
Всього: упаковка (6)
11,94
Економія: -3,62 грн
8,32 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вилок, пл. Томаша Есе, 4
Всього: упаковка (19)
11,94
Економія: -3,62 грн
8,32 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, 2
Всього: упаковка (12)
11,94
Економія: -3,62 грн
8,32 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 200
Всього: упаковка (5)
11,50 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46
Всього: упаковка (3)
9,64
Економія: -1,32 грн
8,32 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Стеценка, 5
Всього: упаковка (18)
10,20
Економія: -1,88 грн
8,32 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Всього: упаковка (18)
10,20
Економія: -1,88 грн
8,32 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 26
Всього: упаковка (18)
10,20
Економія: -1,88 грн
8,32 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
Всього: упаковка (10)
10,60
Економія: -2,28 грн
8,32 грн
Ощад аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1
Всього: упаковка (28)
10,70
Економія: -2,38 грн
8,32 грн