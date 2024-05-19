Анальгін-Здоров'я таблетки 500 мг блістер, №10 - Львів (94551) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 3
Подорожник
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Самбір, вул. Валова, 28/136
Подорожник
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Угринів, вул. Хіміків, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Крихівці, вул. Довженка, 21-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, вул. Мазепи, 5
Аптека бам
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 18
Аптека бам
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 12
Подорожник
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Ковель, вул. Пчілки Олени, 1
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Мазепи Івана, 135/2
Подорожник
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Всього: упаковка (19)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вилок, пл. Томаша Есе, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, 2
Аптека24
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 200
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46
Подорожник
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Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Стеценка, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Подорожник
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Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 26
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
Ощад аптека
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Всього: упаковка (28)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1