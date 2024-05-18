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Анальгін-Здоров'я таблетки 500 мг блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (94551) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (4)
9,59
Економія: -0,38 грн
9,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (15)
9,90
Економія: -1,58 грн
8,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (9)
11,10
Економія: -2,78 грн
8,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
Всього: упаковка (5)
9,40
Економія: -1,08 грн
8,32 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (4)
11,50 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
11,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (9)
10,11
Економія: -1,79 грн
8,32 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1
Всього: упаковка (28)
10,70
Економія: -2,38 грн
8,32 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Всього: упаковка (1)
11,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
Всього: упаковка (9)
9,90
Економія: -1,58 грн
8,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46
Всього: упаковка (3)
9,64
Економія: -1,32 грн
8,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (6)
9,90
Економія: -1,58 грн
8,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (16)
10,20
Економія: -1,88 грн
8,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
Всього: упаковка (10)
10,60
Економія: -2,28 грн
8,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 26
Всього: упаковка (18)
10,20
Економія: -1,88 грн
8,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Всього: упаковка (18)
10,20
Економія: -1,88 грн
8,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Стеценка, 5
Всього: упаковка (18)
10,20
Економія: -1,88 грн
8,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 1-А
Всього: упаковка (11)
10,20
Економія: -1,88 грн
8,32 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Головна, 200
Всього: упаковка (5)
11,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, 2
Всього: упаковка (2)
11,94
Економія: -3,62 грн
8,32 грн