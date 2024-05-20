Анальгін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Одеса (91315) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
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Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Аптека enter
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Всього: розчин для ін'єкцій (8)
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Одеса, вул. Середньофонтанська, 34-А
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
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Одеса, вул. Тополина, 26/1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Героїв Крут, 54
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Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Народна аптека
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Короленка, 40
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 13
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
D.s.
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Шпола, вул. Волонтерська, 4