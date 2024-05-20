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Анальгін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Одеса (91315) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
49,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (2)
53,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
37,70 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Середньофонтанська, 34-А
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
44,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
37,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Тополина, 26/1
Всього: упаковка (1)
47,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
Всього: упаковка (2)
46,60 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Героїв Крут, 54
Всього: упаковка (1)
69,00 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
44,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (4)
39,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (5)
49,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Всього: упаковка (2)
48,56 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Всього: упаковка (4)
42,22 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (3)
49,76
Економія: -7,76 грн
42,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
49,76
Економія: -7,76 грн
42,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Всього: упаковка (1)
49,76
Економія: -7,76 грн
42,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Короленка, 40
Всього: упаковка (1)
49,76
Економія: -7,76 грн
42,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (1)
49,76
Економія: -7,76 грн
42,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 13
Всього: упаковка (1)
52,22
Економія: -10,22 грн
42,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
Всього: упаковка (1)
47,29
Економія: -5,29 грн
42,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Шпола, вул. Волонтерська, 4
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
45,90 грн