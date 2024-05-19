Анальгін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Львів (91315) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Аптека оптових цін
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Всього: ампула (3)
Зачинено
Мукачево, вул. Масарика Томаша, 15
Мед-сервіс
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 16
Аптека24
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Всього: упаковка (2), ампула (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 200
Біла ромашка
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Всього: ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Фастів, пл. Привокзальна, 19
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1), ампула (6)
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Білогородка, вул. Будівельників, 19
Біла ромашка
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Всього: ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Садова, 1-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Біла ромашка
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Всього: ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 1/102
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Естонська, 7
Бажаємо здоров'я
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Всього: ампула (1)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
Біла ромашка
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Всього: ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Біла ромашка
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Всього: ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (17)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Біла ромашка
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Всього: ампула (6)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 20