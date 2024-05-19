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Анальгін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Львів (91315) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Всього: упаковка (1)
44,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Мукачево, вул. Масарика Томаша, 15
Всього: ампула (3)
39,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 16
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
42,22 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 200
Всього: упаковка (2), ампула (2)
49,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: ампула (3)
49,70
Економія: -1,49 грн
48,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Фастів, пл. Привокзальна, 19
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
48,83
Економія: -3,70 грн
45,13 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Білогородка, вул. Будівельників, 19
Всього: упаковка (1), ампула (6)
49,70
Економія: -1,49 грн
48,21 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Садова, 1-Г
Всього: ампула (1)
48,40
Економія: -1,45 грн
46,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Всього: упаковка (5)
48,37
Економія: -4,81 грн
43,56 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 1/102
Всього: ампула (5)
47,40
Економія: -1,42 грн
45,98 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Естонська, 7
Всього: упаковка (1)
57,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: ампула (1)
32,98 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (5)
49,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
Всього: упаковка (1)
47,40
Економія: -1,42 грн
45,98 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: ампула (2)
49,70
Економія: -1,49 грн
48,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
47,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: ампула (4)
47,40
Економія: -1,42 грн
45,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
47,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (17)
51,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: ампула (6)
49,70
Економія: -1,49 грн
48,21 грн