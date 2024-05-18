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Анальгін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Харків (91315) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
Всього: упаковка (5)
43,50 грн
В інших містах:
Аптеки україни
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: упаковка (4)
45,00 грн
Аптеки україни
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Всього: ампула (4)
47,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (1)
52,22
Економія: -10,22 грн
42,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
52,22
Економія: -10,22 грн
42,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
52,22
Економія: -10,22 грн
42,00 грн
Народна аптека
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Зачинено
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Всього: упаковка (2)
49,76
Економія: -7,76 грн
42,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
49,76
Економія: -7,76 грн
42,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Всього: упаковка (1)
52,22
Економія: -10,22 грн
42,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (8)
49,76
Економія: -7,76 грн
42,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
41,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
51,15
Економія: -9,15 грн
42,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
48,26
Економія: -6,26 грн
42,00 грн
Аптеки 24 години
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
49,76
Економія: -7,76 грн
42,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
49,76
Економія: -7,76 грн
42,00 грн
Народна аптека
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Зачинено
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (3)
49,76
Економія: -7,76 грн
42,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
49,76
Економія: -7,76 грн
42,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
41,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
49,76
Економія: -7,76 грн
42,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
41,20 грн