Анальгін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 1 мл у коробці, №10 - Запоріжжя (91314) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
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Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Подорожник
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Новомиргород, вул. Гурічева Андрія, 50
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Черкаси, вул. Вернигори, 4
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Черкаси, вул. Смілянська, 40
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Суми, вул. Іллінська, 35
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