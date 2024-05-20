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Анальгін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 1 мл у коробці, №10 - Запоріжжя (91314) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
36,21
Економія: -4,43 грн
31,78 грн
В інших містах:
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (4)
35,56
Економія: -4,57 грн
30,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
Всього: упаковка (1)
35,10
Економія: -3,32 грн
31,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиргород, вул. Гурічева Андрія, 50
Всього: упаковка (1)
37,09
Економія: -5,31 грн
31,78 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Черкаси, вул. Вернигори, 4
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
35,10
Економія: -3,32 грн
31,78 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
38,63
Економія: -6,85 грн
31,78 грн
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Всього: упаковка (1)
38,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 28
Всього: упаковка (1)
35,90
Економія: -4,12 грн
31,78 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (3)
38,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
36,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (2)
36,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (2)
36,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
Всього: упаковка (1)
34,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
Всього: упаковка (1)
34,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
Всього: упаковка (2)
36,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
36,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (2)
40,10 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Одеса, вул. Гагарінське Плато, 5-Б
Всього: упаковка (1)
38,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
34,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
36,50 грн