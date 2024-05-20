Анальгін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 1 мл у коробці, №10 - Одеса (91314) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
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Одеса, вул. Гагарінське Плато, 5-Б
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Одеса, просп. Добровольського, 159
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Ілічанка, вул. Шкільна, 43
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Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Гурічева Андрія, 50
Аптека
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вернигори, 4