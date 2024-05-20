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Анальгін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 1 мл у коробці, №10 - Одеса (91314) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
36,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
34,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (2)
40,10 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Гагарінське Плато, 5-Б
Всього: упаковка (1)
38,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
Всього: упаковка (2)
36,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
36,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
Всього: упаковка (1)
34,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (2)
36,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
Всього: упаковка (1)
34,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
36,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (2)
36,50 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (3)
38,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (5)
36,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
38,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (9)
36,50 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (2)
38,84
Економія: -6,84 грн
32,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46
Всього: упаковка (1)
36,83
Економія: -5,05 грн
31,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
Всього: упаковка (1)
35,10
Економія: -3,32 грн
31,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Гурічева Андрія, 50
Всього: упаковка (1)
37,09
Економія: -5,31 грн
31,78 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вернигори, 4
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
35,10
Економія: -3,32 грн
31,78 грн