Анальгін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 1 мл у коробці, №10 - Львів (91314) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Крихівці, вул. Довженка, 21-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Аптека24
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Снятин, вул. Шевченка Тараса, 60/1
Авк фарм
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Всього: розчин для ін'єкцій (8)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Славута, вул. Козацька, 2
Аптека оптових цін
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Всього: ампула (9)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-В
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46
Аптека24
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Київ, вул. Ніжинська, 16
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Цілодобово
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 48
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Київ, вул. Краківська, 14/6
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиргород, вул. Гурічева Андрія, 50