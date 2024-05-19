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Анальгін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 1 мл у коробці, №10 - Львів (91314) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Крихівці, вул. Довженка, 21-Б
Всього: упаковка (1)
38,94
Економія: -7,16 грн
31,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (7)
37,10
Економія: -5,32 грн
31,78 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1), ампула (5)
37,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Снятин, вул. Шевченка Тараса, 60/1
Всього: упаковка (1)
37,80
Економія: -6,02 грн
31,78 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
33,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-В
Всього: ампула (9)
37,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46
Всього: упаковка (1)
36,83
Економія: -5,05 грн
31,78 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (5)
38,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (1)
37,10
Економія: -5,32 грн
31,78 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (9)
36,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (2)
38,84
Економія: -6,84 грн
32,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
35,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
37,09
Економія: -5,31 грн
31,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
36,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
36,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Цілодобово
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
Всього: упаковка (3)
33,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 48
Всього: упаковка (1)
35,60
Економія: -3,82 грн
31,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Київ, вул. Краківська, 14/6
Всього: упаковка (2)
37,10
Економія: -5,32 грн
31,78 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
38,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиргород, вул. Гурічева Андрія, 50
Всього: упаковка (1)
37,09
Економія: -5,31 грн
31,78 грн