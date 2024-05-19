Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИПіразолониМетамізол натрійАнальгін-Здоров'яЦіни в аптеках

Анальгін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 1 мл у коробці, №10 - Київ (91314) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
36,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
36,60 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
37,09
Економія: -5,31 грн
31,78 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
35,50 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (1)
37,10
Економія: -5,32 грн
31,78 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (5)
38,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Краківська, 14/6
Всього: упаковка (2)
37,10
Економія: -5,32 грн
31,78 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Ахматової Анни, 48
Всього: упаковка (1)
35,60
Економія: -3,82 грн
31,78 грн
Альго-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
45,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (3)
46,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
Всього: упаковка (3)
33,03 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
38,63
Економія: -6,85 грн
31,78 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Черкаси, вул. Вернигори, 4
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
35,10
Економія: -3,32 грн
31,78 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46
Всього: упаковка (1)
36,83
Економія: -5,05 грн
31,78 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (2)
38,84
Економія: -6,84 грн
32,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Новомиргород, вул. Гурічева Андрія, 50
Всього: упаковка (1)
37,09
Економія: -5,31 грн
31,78 грн
Авк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
33,00 грн
Аптека24
Детальніше
Суми, вул. Іллінська, 35
Всього: упаковка (1)
38,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 28
Всього: упаковка (1)
35,90
Економія: -4,12 грн
31,78 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (9)
36,50 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
Всього: упаковка (1)
35,10
Економія: -3,32 грн
31,78 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1), ампула (5)
37,10 грн