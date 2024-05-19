Анальгін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 1 мл у коробці, №10 - Київ (91314) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Всього: упаковка (1)
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Київ, бульв. Чоколівський, 6
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
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Київ, вул. Краківська, 14/6
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Ахматової Анни, 48
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
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Альго-фарм
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Княжий Затон, 4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Цілодобово
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Аптека
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Черкаси, вул. Вернигори, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Новомиргород, вул. Гурічева Андрія, 50
Авк фарм
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Всього: розчин для ін'єкцій (8)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Славута, вул. Козацька, 2
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 28
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Подільськ, вул. Соборна, 101
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
Аптека24
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч