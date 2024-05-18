Анальгін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 1 мл у коробці, №10 - Харків (91314) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Мисли Мирослава, 50
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 28
Аптека24
Детальніше
Суми, вул. Іллінська, 35
Не болей! семья аптек
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Аптека бам
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Аптека
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вернигори, 4
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Гурічева Андрія, 50
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Цілодобово
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 48
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Краківська, 14/6
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Подільськ, вул. Соборна, 101