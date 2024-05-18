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Анальгін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 1 мл у коробці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (91314) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (4)
35,67
Економія: -4,68 грн
30,99 грн
В інших містах:
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
36,21
Економія: -4,43 грн
31,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
Всього: упаковка (1)
35,10
Економія: -3,32 грн
31,78 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
38,63
Економія: -6,85 грн
31,78 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вернигори, 4
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
35,10
Економія: -3,32 грн
31,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Гурічева Андрія, 50
Всього: упаковка (1)
37,09
Економія: -5,31 грн
31,78 грн
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Всього: упаковка (1)
38,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 28
Всього: упаковка (1)
35,90
Економія: -4,12 грн
31,78 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (2)
38,84
Економія: -6,84 грн
32,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Цілодобово
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
Всього: упаковка (3)
33,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46
Всього: упаковка (1)
36,83
Економія: -5,05 грн
31,78 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (3)
38,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
36,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (2)
36,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
Всього: упаковка (1)
34,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (2)
36,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
Всього: упаковка (1)
34,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
Всього: упаковка (2)
36,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
36,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 48
Всього: упаковка (1)
35,60
Економія: -3,82 грн
31,78 грн