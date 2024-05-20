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Анальгін таблетки 500 мг блістер тм Solution Pharm, №100 - Запоріжжя (895409) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1), блістер (9)
282,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: блістер (9)
283,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
282,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), блістер (1)
280,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1), блістер (3)
284,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (1), блістер (3)
281,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1)
283,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (1)
282,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: блістер (6)
281,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: блістер (8)
284,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (1), блістер (6)
282,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
281,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1), блістер (6)
282,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (1), блістер (3)
280,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1), блістер (4)
283,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: блістер (1)
284,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (1)
280,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: блістер (8)
283,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (1), блістер (7)
280,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (1)
282,50 грн