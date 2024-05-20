Анальгін таблетки 500 мг блістер тм Solution Pharm, №100 - Одеса (895409) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 19 аптеках
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Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
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Одеса, вул. Пироговська, 5
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Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
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Всього: упаковка (1), блістер (4)
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Одеса, дорога Люстдорфська, 162
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Одеса, просп. Добровольського, 75
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Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
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Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
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Всього: упаковка (2), блістер (7)
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Одеса, просп. Добровольського, 155
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Лиманка, вул. Будівельна, 48-Г
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Лиманка, просп. Гуляєва Полковника, 111