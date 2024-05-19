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Анальгін таблетки 500 мг блістер тм Solution Pharm, №100 - Львів (895409) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1), блістер (8)
283,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
281,30 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1), блістер (5)
281,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: блістер (7)
283,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (2), блістер (6)
282,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
282,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1), блістер (7)
283,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1), блістер (4)
270,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: блістер (9)
282,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (1)
282,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (1), блістер (9)
281,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1), блістер (6)
284,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (1)
282,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
Всього: упаковка (1), блістер (5)
281,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: упаковка (1)
282,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (1), блістер (4)
284,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (1), блістер (1)
283,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: блістер (9)
283,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
Всього: блістер (8)
282,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (1), блістер (7)
283,60 грн