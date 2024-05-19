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Анальгін таблетки 500 мг блістер тм Ілан Фарм, №100 - Львів (849919) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бородянка, вул. Центральна, 337
Всього: упаковка (3)
169,30 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Біла Церква, вул. Хмельницького Богдана, 3/23
Всього: упаковка (6)
175,60 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-Г
Всього: упаковка (8)
173,50 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Енергетиків, 17
Всього: упаковка (2)
169,30 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Київ, вул. Українського Відродження, 3-Г
Всього: упаковка (6)
177,70 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10
Всього: упаковка (5)
171,40 грн
Народна твоя
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Зодчих, 70-А
Всього: упаковка (6)
173,50 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святоюріївська, 11
Всього: упаковка (7)
175,60 грн
Вітамін
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Стуса Василя, 9
Всього: упаковка (5)
169,30 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чабани, шосе Одеське, 1
Всього: упаковка (8)
162,90 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тираспольська, 58
Всього: упаковка (9)
173,50 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лятошинського, 14
Всього: упаковка (5)
177,70 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Волинська, 16
Всього: упаковка (6)
175,60 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (7)
173,50 грн
Народна твоя
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ужвій Наталії, 12
Всього: упаковка (8)
175,60 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 3-А
Всього: упаковка (8)
182,00 грн
Ласкава
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єреванська, 30
Всього: упаковка (7)
175,60 грн
Ласкава
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (8)
179,90 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (9)
171,40 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Лісовий, 6
Всього: упаковка (6)
179,90 грн