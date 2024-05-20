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Анальгін-Дарниця розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Запоріжжя (7127) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 229 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (2)
93,30
Економія: -27,30 грн
66,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
93,41
Економія: -27,41 грн
66,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (2), ампула (4)
72,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3), ампула (6)
93,06
Економія: -27,11 грн
65,95 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2), ампула (5)
86,32
Економія: -20,41 грн
65,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
79,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
88,99
Економія: -12,71 грн
76,28 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
90,00
Економія: -24,00 грн
66,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1), ампула (6)
77,80 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
78,86
Економія: -12,86 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
91,40
Економія: -15,70 грн
75,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
89,50
Економія: -13,22 грн
76,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2), ампула (4)
72,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (4), ампула (8)
86,55
Економія: -17,30 грн
69,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), ампула (4)
74,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
68,21 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
90,00
Економія: -24,00 грн
66,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), ампула (7)
89,08
Економія: -23,18 грн
65,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), ампула (3)
85,94
Економія: -20,03 грн
65,91 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (4), ампула (9)
88,10
Економія: -9,10 грн
79,00 грн