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Анальгін-Дарниця розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Одеса (7127) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 211 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (16), ампула (2)
67,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (3)
93,40
Економія: -17,70 грн
75,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
92,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: ампула (7)
82,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (9), ампула (5)
83,57
Економія: -7,44 грн
76,13 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (5), ампула (3)
93,06
Економія: -25,76 грн
67,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
93,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (3)
67,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (3), ампула (8)
84,74
Економія: -17,41 грн
67,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (6)
93,49
Економія: -17,21 грн
76,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (4)
77,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (4), ампула (1)
67,40 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (4)
93,48
Економія: -10,47 грн
83,01 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (12), ампула (9)
84,00
Економія: -8,95 грн
75,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3), ампула (2)
87,96
Економія: -20,63 грн
67,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
93,49
Економія: -17,21 грн
76,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (5), ампула (8)
89,13
Економія: -14,11 грн
75,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (5), ампула (4)
86,21
Економія: -18,91 грн
67,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (3)
67,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (7), ампула (4)
67,40 грн