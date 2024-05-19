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Анальгін-Дарниця розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Львів (7127) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 343 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (2)
91,10 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
86,79
Економія: -9,72 грн
77,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4)
67,40 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
81,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2), ампула (4)
86,55
Економія: -19,22 грн
67,33 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (2)
74,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (4)
84,99
Економія: -8,71 грн
76,28 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
91,10 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
74,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (3)
67,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2), ампула (2)
93,40
Економія: -17,70 грн
75,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
91,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
93,49
Економія: -17,21 грн
76,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
93,49
Економія: -17,21 грн
76,28 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
91,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (4), ампула (2)
77,02
Економія: -9,68 грн
67,34 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (3)
93,40
Економія: -17,70 грн
75,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (5), ампула (1)
89,98
Економія: -22,68 грн
67,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
91,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
81,99
Економія: -5,71 грн
76,28 грн