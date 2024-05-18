Анальгін-Дарниця розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Харків (7127) Лікарський препарат - ціни
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Харків, пл. Конституції, 20
Аптека доброго дня
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Харків, вул. Сумська, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека низькі ціни №1
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Всього: ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3), ампула (4)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сумська, 23/34
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18