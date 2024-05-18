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Анальгін-Дарниця розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (7127) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 306 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (9), ампула (2)
90,27
Економія: -14,82 грн
75,45 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (5), ампула (1)
87,56
Економія: -9,19 грн
78,37 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1), ампула (9)
86,50
Економія: -7,50 грн
79,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1), ампула (7)
93,40
Економія: -17,80 грн
75,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1), ампула (6)
91,74
Економія: -16,32 грн
75,42 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1), ампула (9)
90,50
Економія: -11,50 грн
79,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (2), ампула (7)
79,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (4)
87,50
Економія: -11,21 грн
76,29 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1), ампула (1)
93,40
Економія: -14,40 грн
79,00 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: ампула (1)
90,50
Економія: -11,50 грн
79,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (6), ампула (7)
93,40
Економія: -14,40 грн
79,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (5), ампула (7)
93,40
Економія: -14,40 грн
79,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (3), ампула (6)
86,52
Економія: -12,84 грн
73,68 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (5)
93,10
Економія: -14,10 грн
79,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
79,28 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1), ампула (9)
89,44
Економія: -22,13 грн
67,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
95,96
Економія: -28,62 грн
67,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
84,50
Економія: -8,21 грн
76,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (4)
89,76
Економія: -16,06 грн
73,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2), ампула (6)
67,40 грн