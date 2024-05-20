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Анальгін таблетки 0,5 г блістер, №10 - Одеса (4844) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (3)
8,30 грн
Любимая аптека
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Базарна, 19
Всього: упаковка (11)
8,80 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Героїв Крут, 54
Всього: упаковка (15)
10,90 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (3)
8,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шабо, вул. Центральна, 65-А
Всього: упаковка (2)
8,30 грн
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8
Всього: упаковка (4)
9,90
Економія: -2,89 грн
7,01 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (30)
7,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (10)
8,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
Всього: упаковка (24)
9,00
Економія: -2,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
Всього: упаковка (18)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Широке, вул. Соборна, 92
Всього: упаковка (11)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
Всього: упаковка (5)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
Всього: упаковка (10)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Всього: упаковка (7)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Всього: упаковка (19)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (29)
9,00
Економія: -2,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (15)
9,00
Економія: -2,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Всього: упаковка (24)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
Всього: упаковка (2)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Всього: упаковка (6)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Короленка, 40
Всього: упаковка (15)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (14)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн