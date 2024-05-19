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Анальгін таблетки 0,5 г блістер, №10 - Львів (4844) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (7)
6,76 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (9)
8,70 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (6)
8,60 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (5)
8,20 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (10)
7,70 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (7)
8,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 178
Всього: упаковка (13)
7,80 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (9)
8,40 грн
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
Всього: упаковка (12)
8,20 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 9/4
Всього: упаковка (4)
8,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
Всього: упаковка (6)
8,60 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
Всього: упаковка (8)
8,70 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (13)
9,70 грн
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рудне, вул. Володимира Великого, 1-В
Всього: упаковка (26)
8,10 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
Всього: упаковка (10)
8,40 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Львівська, 31
Всього: упаковка (3)
8,00 грн
Пульс
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Відчинено Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
Всього: упаковка (10)
8,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2
Всього: упаковка (3)
8,60 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Стрий, вул. Коссака, 9
Всього: упаковка (4)
7,70 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 9
Всього: упаковка (8)
8,60 грн