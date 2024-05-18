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Анальгін таблетки 0,5 г блістер, №10 - Харків (4844) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (2)
9,70 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (10)
9,00 грн
В інших містах:
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Всього: упаковка (3)
9,70 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (88)
8,02
Економія: -0,97 грн
7,05 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (12)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (3)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Кам'янське, просп. Металургів, 4-А
Всього: упаковка (13)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 35-Д
Всього: упаковка (46)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (27)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
Всього: упаковка (38)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Всього: упаковка (5)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (25)
9,00
Економія: -2,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (16)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Кам'янське, вул. Миру, 17
Всього: упаковка (6)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Всього: упаковка (18)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
Всього: упаковка (9)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Зачинено
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Всього: упаковка (1)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (7)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (9)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Всього: упаковка (15)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (7)
9,00
Економія: -2,00 грн
7,00 грн