Анальгін таблетки 0,5 г блістер, №10 - Харків (4844) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
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Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Нє болєй
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Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
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Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
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Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
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Кам'янське, просп. Металургів, 4-А
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Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Народна аптека
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Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
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Всього: упаковка (6)
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Кам'янське, вул. Миру, 17
Народна аптека
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Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється за 06 хв
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
Народна аптека
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Новомиколаївка, вул. Українська, 14
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Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
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Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Народна аптека
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Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Народна аптека
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А