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Анальгін таблетки 0,5 г блістер, №10 - Запоріжжя (4842) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (7)
19,00
Економія: -5,00 грн
14,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
19,00
Економія: -5,00 грн
14,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (4)
16,19
Економія: -2,28 грн
13,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
15,73
Економія: -0,82 грн
14,91 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
Всього: упаковка (3)
17,00
Економія: -3,00 грн
14,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
19,00
Економія: -5,00 грн
14,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (9)
17,00
Економія: -3,00 грн
14,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (8)
19,00
Економія: -5,00 грн
14,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (6)
16,71
Економія: -0,71 грн
16,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (3)
19,00
Економія: -5,00 грн
14,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (2)
16,13
Економія: -1,86 грн
14,27 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (6)
19,00
Економія: -5,00 грн
14,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
Всього: упаковка (5)
15,69
Економія: -0,54 грн
15,15 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (4)
16,01
Економія: -1,46 грн
14,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (2)
17,50
Економія: -3,42 грн
14,08 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (5)
19,00
Економія: -5,00 грн
14,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
Всього: упаковка (6)
15,56
Економія: -0,80 грн
14,76 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
Всього: упаковка (8)
19,00
Економія: -5,00 грн
14,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (10)
19,00
Економія: -5,00 грн
14,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
19,00
Економія: -5,00 грн
14,00 грн