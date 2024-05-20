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Анальгін таблетки 0,5 г блістер, №10 - Одеса (4842) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
16,21
Економія: -1,22 грн
14,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (14)
13,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (14)
13,60 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 18-Г
Всього: упаковка (1)
16,30
Економія: -2,55 грн
13,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чорноморськ, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (1)
16,11
Економія: -2,02 грн
14,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
Всього: упаковка (1)
15,13
Економія: -0,54 грн
14,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
Всього: упаковка (6)
13,76
Економія: -2,00 грн
11,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Всього: упаковка (90)
13,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березнегувате, вул. Миру, 77
Всього: упаковка (6)
13,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (5)
15,80
Економія: -1,68 грн
14,12 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
Всього: упаковка (2)
19,00
Економія: -5,00 грн
14,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
Всього: упаковка (5)
15,40
Економія: -0,81 грн
14,59 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (8)
17,00
Економія: -3,00 грн
14,00 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 17/83
Всього: упаковка (1)
13,61 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Всього: упаковка (5)
19,00
Економія: -5,00 грн
14,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 8
Всього: упаковка (5)
15,77
Економія: -1,39 грн
14,38 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Всього: упаковка (1)
19,00
Економія: -5,00 грн
14,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (8)
15,46
Економія: -0,70 грн
14,76 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (2)
19,00
Економія: -6,00 грн
13,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
Всього: упаковка (14)
13,60 грн