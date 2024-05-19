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Анальгін таблетки 0,5 г блістер, №10 - Львів (4842) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Всього: таблетки (1)
15,69 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
14,92
Економія: -0,89 грн
14,03 грн
В інших містах:
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (23)
15,69
Економія: -0,19 грн
15,50 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (1)
15,43
Економія: -0,14 грн
15,29 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (4)
14,70
Економія: -0,07 грн
14,63 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (12)
15,69
Економія: -0,23 грн
15,46 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (1)
15,58
Економія: -0,04 грн
15,54 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шухевича, 12-А
Всього: упаковка (6)
15,26 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52
Всього: упаковка (2)
15,42 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зборів, вул. Хмельницького Богдана, 10-Б
Всього: упаковка (6)
15,32 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, пл. Різдва, 18
Всього: упаковка (12)
12,30 грн
Зелена аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Коновальця, 4
Всього: упаковка (1)
15,14
Економія: -0,08 грн
15,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Сколе, вул. Данила Галицького, 6-А
Всього: упаковка (26)
13,85 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (10)
10,52
Економія: -0,05 грн
10,47 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Довга / Бельведерська, 98/19
Всього: упаковка (5)
15,18 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 172-А
Всього: упаковка (1)
15,45 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/24
Всього: упаковка (4)
15,17 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (6)
15,70
Економія: -0,05 грн
15,65 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миру, 90
Всього: упаковка (12)
15,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 25
Всього: упаковка (3)
15,19
Економія: -3,99 грн
11,20 грн