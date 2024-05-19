Анальгін таблетки 0,5 г блістер, №10 - Львів (4842) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Здорова родина
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Всього: таблетки (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
В інших містах:
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, вул. Сихівська, 8
Аптека сальве
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Всього: упаковка (23)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Здорова родина
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Здорова родина
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Здорова родина
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шухевича, 12-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52
Здорова родина
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зборів, вул. Хмельницького Богдана, 10-Б
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, пл. Різдва, 18
Зелена аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Коновальця, 4
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (26)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Сколе, вул. Данила Галицького, 6-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Стуса Василя, 13
Здорова родина
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Довга / Бельведерська, 98/19
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 172-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/24
Аптека біля ратуші
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Здорова родина
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миру, 90
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 25