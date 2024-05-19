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Анальгін таблетки 0,5 г блістер, №10 - Київ (4842) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
16,83
Економія: -2,67 грн
14,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (2)
15,95
Економія: -1,94 грн
14,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
17,05
Економія: -3,02 грн
14,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (2)
16,39
Економія: -2,83 грн
13,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Всього: упаковка (7)
17,42
Економія: -1,95 грн
15,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
Всього: упаковка (13)
15,68
Економія: -1,64 грн
14,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
Всього: упаковка (5)
17,07
Економія: -2,77 грн
14,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Срібнокільська, 22
Всього: упаковка (4)
16,13
Економія: -1,67 грн
14,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Братства тарасівців, 12-А
Всього: упаковка (2)
15,93
Економія: -1,87 грн
14,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (3)
17,15
Економія: -5,64 грн
11,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
Всього: упаковка (2)
15,94
Економія: -1,84 грн
14,10 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Крюківщина, вул. Одеська, 70-Б
Всього: упаковка (1)
15,01
Економія: -0,98 грн
14,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Ірпінь, вул. Антонова Авіаконструктора, 4-Б
Всього: упаковка (2)
15,94
Економія: -1,54 грн
14,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Ірпінь, вул. Українська, 83-Б
Всього: упаковка (2)
15,29
Економія: -4,09 грн
11,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 17-А
Всього: упаковка (2)
15,42
Економія: -1,44 грн
13,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Фастів, вул. Галафєєва, 43
Всього: упаковка (4)
15,85
Економія: -1,73 грн
14,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Всього: упаковка (10)
15,49
Економія: -0,73 грн
14,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Канів, вул. Енергетиків, 172-Б
Всього: упаковка (6)
13,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-А
Всього: упаковка (1)
15,17
Економія: -1,28 грн
13,89 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Погребище, вул. Хмельницького Богдана, 126-Б
Всього: упаковка (2)
15,53 грн