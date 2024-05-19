Анальгін таблетки 0,5 г блістер, №10 - Київ (4842) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
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Київ, вул. Велика Васильківська, 72
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Київ, пров. Ясинуватський, 10
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Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
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Крюківщина, вул. Одеська, 70-Б
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Ірпінь, вул. Українська, 83-Б
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Васильків, вул. Грушевського Михайла, 17-А
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Фастів, вул. Галафєєва, 43
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Канів, вул. Енергетиків, 172-Б
Аптека копійка
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Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Погребище, вул. Хмельницького Богдана, 126-Б