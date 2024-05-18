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Анальгін таблетки 0,5 г блістер, №10 - Харків (4842) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (35)
13,60 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (23)
17,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (10)
17,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (3)
16,74
Економія: -2,57 грн
14,17 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (3)
16,57
Економія: -0,92 грн
15,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1)
15,16
Економія: -1,20 грн
13,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 100
Всього: упаковка (5)
15,41
Економія: -3,91 грн
11,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 36/1
Всього: упаковка (5)
16,97
Економія: -2,55 грн
14,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, просп. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (1)
16,16
Економія: -1,59 грн
14,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (2)
16,63
Економія: -0,88 грн
15,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
15,54
Економія: -1,61 грн
13,93 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (6)
15,94
Економія: -1,79 грн
14,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (10)
15,62
Економія: -0,71 грн
14,91 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (6)
15,29
Економія: -1,16 грн
14,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
16,32
Економія: -0,57 грн
15,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
16,94
Економія: -2,77 грн
14,17 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (10)
19,00
Економія: -5,00 грн
14,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (3)
15,32
Економія: -0,56 грн
14,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 2-Б
Всього: упаковка (4)
15,60
Економія: -1,01 грн
14,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Ромни, вул. Руденка, 10/1
Всього: упаковка (10)
15,77
Економія: -1,76 грн
14,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ромни, вул. Маяковського, 67/76
Всього: упаковка (3)
17,18
Економія: -3,02 грн
14,16 грн
Народна аптека
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Зачинено
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Всього: упаковка (9)
19,00
Економія: -5,00 грн
14,00 грн