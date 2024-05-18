Анальгін таблетки 0,5 г блістер, №10 - Харків (4842) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Харків, вул. Золочівська, 27
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Всього: упаковка (23)
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Харків, вул. Велика Панасівська, 115
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
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Суми, вул. Харківська, 100
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
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Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Нє болєй
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Всього: упаковка (6)
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Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
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Всього: упаковка (10)
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Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Нє болєй
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Робоча, 178
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Нє болєй
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 2-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється за 06 хв
Ромни, вул. Руденка, 10/1
Аптека шар@
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ромни, вул. Маяковського, 67/76
Народна аптека
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Всього: упаковка (9)
Зачинено
Новомиколаївка, вул. Українська, 14