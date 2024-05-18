Анальгін таблетки 0,5 г блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (4842) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
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Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Народна аптека
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
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Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Народна аптека
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Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Елітфарм
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Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Аптека низьких цін
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Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5