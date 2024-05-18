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Анальгін таблетки 0,5 г блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (4842) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
16,25
Економія: -0,50 грн
15,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
16,94
Економія: -2,77 грн
14,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
15,35
Економія: -1,42 грн
13,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (2)
16,36
Економія: -0,61 грн
15,75 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (6)
15,68
Економія: -1,53 грн
14,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (10)
15,62
Економія: -0,71 грн
14,91 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (6)
15,29
Економія: -1,16 грн
14,13 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (3)
15,32
Економія: -0,56 грн
14,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 2-Б
Всього: упаковка (4)
15,60
Економія: -1,01 грн
14,59 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (10)
19,00
Економія: -5,00 грн
14,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
Всього: упаковка (8)
19,00
Економія: -5,00 грн
14,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (5)
19,00
Економія: -5,00 грн
14,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (2)
15,81
Економія: -1,54 грн
14,27 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (8)
19,00
Економія: -5,00 грн
14,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (9)
17,00
Економія: -3,00 грн
14,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (8)
19,00
Економія: -5,00 грн
14,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (2)
19,00
Економія: -5,00 грн
14,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (6)
19,00
Економія: -5,00 грн
14,00 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (5)
19,00
Економія: -5,00 грн
14,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
15,87
Економія: -0,96 грн
14,91 грн