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Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл, №10 - Запоріжжя (311723) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (3), ампула (2)
62,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), ампула (4)
87,72
Економія: -29,38 грн
58,34 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
86,32
Економія: -20,65 грн
65,67 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
78,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2), ампула (8)
70,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (3), ампула (1)
62,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
86,55
Економія: -22,82 грн
63,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3), ампула (4)
67,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
69,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), ампула (2)
88,03
Економія: -29,39 грн
58,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
82,83
Економія: -24,91 грн
57,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1), ампула (8)
70,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1), ампула (2)
97,00
Економія: -26,10 грн
70,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1), ампула (3)
90,31
Економія: -24,60 грн
65,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (3), ампула (5)
69,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
87,74
Економія: -29,83 грн
57,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1), ампула (3)
88,68
Економія: -10,65 грн
78,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (3), ампула (4)
61,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (1), ампула (3)
64,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2), ампула (7)
86,63
Економія: -28,72 грн
57,91 грн