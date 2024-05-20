Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл, №10 - Запоріжжя (311723) Лікарський препарат - ціни
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Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
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Всього: упаковка (1), ампула (4)
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Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Мед-сервіс
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
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Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
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Всього: упаковка (2), ампула (8)
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Запоріжжя, вул. Українська, 42
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Запоріжжя, вул. Яценка, 2
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Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
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Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Мед-сервіс
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Запоріжжя, просп. Соборний, 144
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Всього: упаковка (1), ампула (2)
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Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
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Всього: розчин для ін'єкцій (7)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
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Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
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Запоріжжя, просп. Соборний, 147
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Всього: упаковка (3), ампула (4)
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Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
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Всього: упаковка (1), ампула (3)
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Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
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Всього: упаковка (2), ампула (7)
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Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6