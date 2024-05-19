Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл, №10 - Львів (311723) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 29 аптеках
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Всього: упаковка (1), ампула (8)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Swiss pharmacy
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
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Львів, вул. Дорошенка, 8
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Львів, вул. Городоцька, 80
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Львів, вул. Шпитальна, 8
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
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Львів, вул. Зелена, 1
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
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Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), ампула (9)
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Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
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Всього: упаковка (3), ампула (2)
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Львів, вул. Низинна, 2
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Львів, вул. Любінська, 96
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Львів, вул. Мазепи, 12
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Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), ампула (9)
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Львів, вул. Широка, 70-В