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Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл, №10 - Львів (311723) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), ампула (8)
86,55
Економія: -9,03 грн
77,52 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
86,64 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
67,53
Економія: -3,23 грн
64,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
89,98
Економія: -12,24 грн
77,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1), ампула (6)
87,78
Економія: -9,84 грн
77,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2), ампула (1)
83,14
Економія: -5,54 грн
77,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (4), ампула (6)
87,85
Економія: -10,57 грн
77,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (4), ампула (4)
86,67
Економія: -8,57 грн
78,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1), ампула (1)
91,76
Економія: -13,33 грн
78,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (4)
84,72
Економія: -6,98 грн
77,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1), ампула (9)
86,75
Економія: -9,01 грн
77,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
88,05
Економія: -10,11 грн
77,94 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1), ампула (7)
88,55
Економія: -11,20 грн
77,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2), ампула (9)
93,96
Економія: -17,14 грн
76,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (3), ампула (2)
86,39
Економія: -9,03 грн
77,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1), ампула (1)
82,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (2)
91,89
Економія: -14,66 грн
77,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
82,93
Економія: -5,59 грн
77,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (2), ампула (1)
85,97
Економія: -8,05 грн
77,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1), ампула (9)
85,97
Економія: -8,13 грн
77,84 грн