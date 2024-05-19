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Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл, №10 - Київ (311723) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 386 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
89,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20), ампула (9)
90,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (53), ампула (7)
82,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (4)
86,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (11), ампула (9)
88,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (6), ампула (3)
87,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (4), ампула (2)
84,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
90,65
Економія: -7,93 грн
82,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1), ампула (3)
94,16
Економія: -16,55 грн
77,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
88,80
Економія: -11,19 грн
77,61 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Всього: упаковка (2)
78,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
91,69
Економія: -14,08 грн
77,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (3), ампула (4)
61,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1), ампула (9)
90,59
Економія: -7,38 грн
83,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1), ампула (4)
88,89
Економія: -30,97 грн
57,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1), ампула (5)
86,15
Економія: -28,24 грн
57,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1), ампула (8)
88,61
Економія: -5,61 грн
83,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
78,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
78,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1), ампула (3)
90,18
Економія: -32,27 грн
57,91 грн