Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл, №10 - Київ (311723) Лікарський препарат - ціни
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Фармація
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Мед-сервіс
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Всього: розчин для ін'єкцій (6)
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Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
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Всього: упаковка (1), ампула (3)
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Київ, вул. Костянтинівська, 25