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Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл, №10 - Харків (311723) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 367 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
69,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), ампула (3)
85,96
Економія: -29,24 грн
56,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1), ампула (9)
70,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2), ампула (8)
63,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
60,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
87,93
Економія: -35,09 грн
52,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1), ампула (1)
60,80 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (12), ампула (3)
67,10 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
70,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1), ампула (7)
56,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (7), ампула (2)
60,80 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
90,60 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
78,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
87,81
Економія: -9,49 грн
78,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (5)
60,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (4)
92,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (5), ампула (4)
70,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (16), ампула (2)
93,70 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
81,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (5), ампула (8)
60,40 грн