Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (311723) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 209 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (4), ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Не болей! семья аптек
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (7)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3), ампула (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (3), ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2), ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1