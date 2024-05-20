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Анальгін-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка, №10 - Запоріжжя (23601) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 229 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (2)
24,00
Економія: -9,00 грн
15,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (4)
22,00
Економія: -7,00 грн
15,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (5)
24,00
Економія: -9,00 грн
15,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (15)
15,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (33)
25,44
Економія: -7,53 грн
17,91 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (54)
23,16
Економія: -6,02 грн
17,14 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (11)
21,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (39)
26,00
Економія: -4,62 грн
21,38 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (31)
22,00
Економія: -7,00 грн
15,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (6)
15,91 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (11)
25,10
Економія: -3,80 грн
21,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (5)
24,51
Економія: -3,13 грн
21,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (51)
15,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (99)
23,85
Економія: -5,93 грн
17,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (28)
18,98 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (4)
22,00
Економія: -7,00 грн
15,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (24)
24,42
Економія: -6,74 грн
17,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (56)
23,56
Економія: -5,67 грн
17,89 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (11)
24,10
Економія: -2,00 грн
22,10 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (18)
24,00
Економія: -9,00 грн
15,00 грн