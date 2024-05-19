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Анальгін-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка, №10 - Львів (23601) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 300 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (24)
22,05 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
26,63
Економія: -3,35 грн
23,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (55)
18,10 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (60)
22,84
Економія: -0,14 грн
22,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (93)
23,83
Економія: -5,80 грн
18,03 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (11)
24,51
Економія: -3,13 грн
21,38 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (4)
22,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (97)
18,10 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (8)
23,03 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (11)
27,60
Економія: -6,30 грн
21,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (14)
22,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (70)
28,02
Економія: -6,64 грн
21,38 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (34)
27,50
Економія: -6,12 грн
21,38 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (14)
22,05 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (29)
21,14
Економія: -3,14 грн
18,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (15)
27,60
Економія: -6,30 грн
21,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (248)
25,43
Економія: -7,35 грн
18,08 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (9)
22,05 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (37)
23,40
Економія: -2,02 грн
21,38 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (33)
28,50
Економія: -7,12 грн
21,38 грн