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Анальгін-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка, №10 - Київ (23601) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1221 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (15)
28,02
Економія: -6,64 грн
21,38 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (39)
27,60
Економія: -6,30 грн
21,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (22)
27,60
Економія: -6,30 грн
21,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (94)
18,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (39)
19,17 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (61)
19,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (89)
18,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (70)
18,86 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (16)
27,60
Економія: -6,30 грн
21,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (49)
28,50
Економія: -7,12 грн
21,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (33)
22,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (13)
18,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (37)
18,99 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (45)
22,57 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (19)
27,60
Економія: -6,30 грн
21,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (12)
27,60
Економія: -6,30 грн
21,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (4)
23,38 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (2)
27,60
Економія: -6,30 грн
21,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (86)
27,60
Економія: -6,30 грн
21,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (51)
25,25
Економія: -7,19 грн
18,06 грн