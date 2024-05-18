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Анальгін-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка, №10 - Харків (23601) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 460 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (40)
15,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (89)
18,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (73)
23,72
Економія: -5,81 грн
17,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (142)
20,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (18)
18,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (33)
18,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (110)
23,97
Економія: -6,49 грн
17,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (39)
15,94 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (148)
18,50 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (35)
18,57 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (23)
26,70
Економія: -5,40 грн
21,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (34)
19,14 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (17)
25,70
Економія: -3,60 грн
22,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (33)
23,53
Економія: -2,15 грн
21,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (43)
20,04 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (11)
15,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (136)
24,20
Економія: -5,78 грн
18,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (132)
19,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (15)
15,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (33)
18,72 грн