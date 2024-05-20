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Анальгін таблетки 500 мг блістер, №10 - Запоріжжя (22139) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (5)
26,00
Економія: -8,00 грн
18,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (8)
26,00
Економія: -8,00 грн
18,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (8)
19,33
Економія: -3,81 грн
15,52 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (13)
17,20 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (11)
13,44
Економія: -0,40 грн
13,04 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Панікахи, 19
Всього: упаковка (7)
19,09
Економія: -1,59 грн
17,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
13,66
Економія: -1,42 грн
12,24 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (8)
13,73
Економія: -1,37 грн
12,36 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (5)
24,75 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (17)
17,20 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (33)
19,86
Економія: -1,11 грн
18,75 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
13,69
Економія: -0,79 грн
12,90 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
19,01
Економія: -1,01 грн
18,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (20)
18,68
Економія: -0,93 грн
17,75 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (14)
18,27
Економія: -0,67 грн
17,60 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (7)
19,52
Економія: -0,92 грн
18,60 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (13)
11,99
Економія: -0,69 грн
11,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (7)
18,60
Економія: -0,70 грн
17,90 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 2-Б
Всього: упаковка (70)
13,56
Економія: -1,26 грн
12,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Всього: упаковка (5)
12,32 грн