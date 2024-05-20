Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИПіразолониМетамізол натрійАнальгінЦіни в аптеках

Анальгін таблетки 500 мг блістер, №10 - Одеса (22139) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках
Меліса
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (5)
30,70 грн
Колонтаївська
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (3)
30,70 грн
Софія
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (12)
30,70 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (11)
30,70 грн
Верона
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всього: упаковка (2)
30,70 грн
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1)
14,60 грн
Маргарита
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (13)
30,70 грн
Мишель
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (13)
30,70 грн
Роза
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (12)
30,70 грн
Центральна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: упаковка (7)
30,70 грн
Агата
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, просп. Шевченка, 6/2
Всього: упаковка (17)
30,70 грн
Венера
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Армійська, 8
Всього: упаковка (5)
30,70 грн
Марія
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
Всього: упаковка (12)
30,70 грн
Аліна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
Всього: упаковка (7)
30,70 грн
Гармонія
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
Всього: упаковка (6)
30,70 грн
Магнолія
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (8)
30,70 грн
Афіна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 8-В
Всього: упаковка (12)
30,70 грн
Єлизавета
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Довженка Олександра, 3
Всього: упаковка (13)
30,70 грн
Глорія
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (14)
30,70 грн
Люстдорф
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 54
Всього: упаковка (11)
30,70 грн