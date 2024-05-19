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Анальгін таблетки 500 мг блістер, №10 - Львів (22139) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
24,75 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (2)
18,60 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (7)
12,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Стрийська, 51
Всього: упаковка (2)
21,10
Економія: -2,71 грн
18,39 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Нечуя-Левицького, 3
Всього: упаковка (1)
21,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (6)
20,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (2)
21,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (4)
19,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 96
Всього: упаковка (4)
24,10 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лисенка Миколи, 5
Всього: упаковка (5)
24,10 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (4)
21,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пекарська, 69-Б
Всього: упаковка (10)
24,10 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 35
Всього: упаковка (2)
13,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Тарнавського, 104-Б
Всього: упаковка (1)
21,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Опришківська, 6/8
Всього: упаковка (10)
21,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Панча Петра, 18-В
Всього: упаковка (6)
16,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 173
Всього: упаковка (1)
21,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
Всього: упаковка (3)
21,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 117
Всього: упаковка (3)
21,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куровця Івана-Теодозія, 10
Всього: упаковка (8)
21,70 грн