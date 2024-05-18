Анальгін таблетки 500 мг блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (22139) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
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Дніпро, шосе Донецьке, 3
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Кам'янське, просп. Свободи, 46
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Нє болєй
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Всього: упаковка (70)
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Кам'янське, просп. Перемоги, 2-Б
Народна аптека
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (5)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека копійка
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Аптека24
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Всього: упаковка (13)
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Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Аптека низьких цін
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Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28