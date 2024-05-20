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Анальгін таблетки 0,5 г блістер в пачці, №20 - Запоріжжя (198614) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (7)
22,00
Економія: -6,40 грн
15,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (4)
24,00
Економія: -8,40 грн
15,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (78)
16,72
Економія: -0,72 грн
16,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (287)
16,75
Економія: -0,75 грн
16,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (4)
22,00
Економія: -6,60 грн
15,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: таблетки (10)
16,78
Економія: -1,44 грн
15,34 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (6)
22,00
Економія: -6,60 грн
15,40 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
Всього: упаковка (2)
18,49
Економія: -1,29 грн
17,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
Всього: таблетки (10)
17,33
Економія: -0,73 грн
16,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (1), блістер (1)
19,17
Економія: -1,94 грн
17,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Калинова, 53-К
Всього: упаковка (3)
18,21
Економія: -0,98 грн
17,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 122
Всього: упаковка (7)
18,00
Економія: -0,81 грн
17,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Покров, вул. Торгова, 54/2
Всього: упаковка (2)
16,94
Економія: -1,52 грн
15,42 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (7)
17,04
Економія: -1,39 грн
15,65 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (2)
22,00
Економія: -6,40 грн
15,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (29)
22,00
Економія: -6,40 грн
15,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (6), блістер (1)
15,79
Економія: -1,89 грн
13,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Всього: упаковка (1)
15,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
Всього: упаковка (19)
16,52
Економія: -0,72 грн
15,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
Всього: упаковка (1)
15,76
Економія: -1,00 грн
14,76 грн