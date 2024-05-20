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Анальгін таблетки 0,5 г блістер в пачці, №20 - Одеса (198614) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
Всього: упаковка (9)
17,00
Економія: -1,83 грн
15,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (18), блістер (1)
16,73
Економія: -0,53 грн
16,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (19)
19,22
Економія: -1,99 грн
17,23 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4
Всього: упаковка (16), блістер (1)
16,70
Економія: -0,50 грн
16,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (13), блістер (1)
17,16
Економія: -0,56 грн
16,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Всього: упаковка (1)
15,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
17,41
Економія: -1,06 грн
16,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (3)
17,27
Економія: -1,07 грн
16,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (2)
17,82
Економія: -1,02 грн
16,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
Всього: упаковка (4)
17,34
Економія: -1,71 грн
15,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (2)
17,66
Економія: -1,06 грн
16,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
Всього: упаковка (7), блістер (1)
18,17
Економія: -0,94 грн
17,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
Всього: упаковка (19)
16,66
Економія: -0,86 грн
15,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (2), блістер (1)
17,94
Економія: -1,76 грн
16,18 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
Всього: упаковка (1)
15,33
Економія: -0,57 грн
14,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Покров, вул. Торгова, 54/2
Всього: упаковка (2)
17,41
Економія: -1,99 грн
15,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: таблетки (10)
17,11
Економія: -1,64 грн
15,47 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (1), блістер (1)
19,00
Економія: -1,77 грн
17,23 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
Всього: таблетки (10)
17,66
Економія: -1,06 грн
16,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
Всього: упаковка (2)
18,58
Економія: -1,38 грн
17,20 грн