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Анальгін таблетки 0,5 г блістер в пачці, №20 - Львів (198614) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (2)
16,76
Економія: -0,14 грн
16,62 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: таблетки (10)
16,56
Економія: -0,14 грн
16,42 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (1)
16,59
Економія: -0,18 грн
16,41 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 7-Г
Всього: упаковка (2)
16,54
Економія: -0,20 грн
16,34 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 1-А
Всього: упаковка (3)
16,56
Економія: -0,23 грн
16,33 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Яремче, вул. Свободи, 313
Всього: упаковка (1)
14,48
Економія: -0,05 грн
14,43 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Коломия, вул. Січових Стрільців, 70
Всього: упаковка (2)
15,46 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 61
Всього: упаковка (6)
16,48 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Коломия, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (1)
15,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Миру, 4-А
Всього: упаковка (7)
18,15
Економія: -2,61 грн
15,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (5)
17,37
Економія: -0,97 грн
16,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Банилів, вул. Гостинець, 102
Всього: таблетки (10)
20,53 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вашківці, пров. 1-й Грушевського, 5-Б
Всього: упаковка (1)
13,93 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Заставна, вул. Незалежності, 97-А
Всього: упаковка (3)
20,32
Економія: -0,07 грн
20,25 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (8)
16,50 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегомет, вул. Центральна, 98-Б
Всього: упаковка (1)
16,68
Економія: -0,04 грн
16,64 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (13)
16,50 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/1
Всього: упаковка (1)
13,72
Економія: -0,25 грн
13,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 6
Всього: упаковка (4)
18,96
Економія: -1,36 грн
17,60 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
Всього: упаковка (5)
16,50 грн