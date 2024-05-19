Анальгін таблетки 0,5 г блістер в пачці, №20 - Львів (198614) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Здорова родина
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Стуса Василя, 13
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 7-Г
Здорова родина
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 1-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Яремче, вул. Свободи, 313
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Коломия, вул. Січових Стрільців, 70
Здорова родина
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 61
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Коломия, бульв. Лесі Українки, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Миру, 4-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Здорова родина
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Банилів, вул. Гостинець, 102
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вашківці, пров. 1-й Грушевського, 5-Б
Здорова родина
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Заставна, вул. Незалежності, 97-А
Авк фарм
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегомет, вул. Центральна, 98-Б
Авк фарм
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Славута, вул. Козацька, 2
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 6
Авк фарм
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 51