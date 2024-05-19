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Анальгін таблетки 0,5 г блістер в пачці, №20 - Київ (198614) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (3)
16,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Мейтуса Композитора, 4
Всього: упаковка (1)
15,00
Економія: -1,45 грн
13,55 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
Всього: упаковка (8)
23,20
Економія: -7,32 грн
15,88 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (6)
15,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: таблетки (10)
17,57
Економія: -0,04 грн
17,53 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, просп. Свободи, 22
Всього: упаковка (10)
23,20
Економія: -7,32 грн
15,88 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (2)
16,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
20,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
15,00 грн
В інших містах:
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Всього: упаковка (9)
16,50 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Бердичів, вул. Одеська, 51
Всього: упаковка (5)
16,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Вінниця, вул. Київська, 112-А
Всього: упаковка (3), блістер (1)
17,41
Економія: -0,61 грн
16,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 6
Всього: упаковка (4)
18,86
Економія: -1,26 грн
17,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (2)
17,98
Економія: -1,18 грн
16,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (18), блістер (1)
16,95
Економія: -0,75 грн
16,20 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4
Всього: упаковка (16), блістер (1)
16,88
Економія: -0,68 грн
16,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (13), блістер (1)
17,10
Економія: -0,50 грн
16,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (20)
19,00
Економія: -1,77 грн
17,23 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (15)
16,50 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (8)
16,50 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/1
Всього: упаковка (1)
13,61 грн
Аптеки україни
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Всього: упаковка (1)
20,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Полтава, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (2)
57,74
Економія: -4,54 грн
53,20 грн