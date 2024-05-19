Анальгін таблетки 0,5 г блістер в пачці, №20 - Київ (198614) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Свк фарм
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Мейтуса Композитора, 4
Фармація
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
Свк фарм
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Здорова родина
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Ревуцького, 6
Фармація
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, просп. Свободи, 22
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Йорданська, 1
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Авк фарм
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Авк фарм
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Бердичів, вул. Одеська, 51
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3), блістер (1)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Вінниця, вул. Київська, 112-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (18), блістер (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Аптека ніжних цін
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Всього: упаковка (16), блістер (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (13), блістер (1)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Авк фарм
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Славута, вул. Козацька, 2
Авк фарм
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/1
Аптеки україни
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Полтава, вул. Миру, 7