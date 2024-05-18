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Анальгін таблетки 0,5 г блістер в пачці, №20 - Харків (198614) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека24
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (2)
21,10 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Броненосця Потемкіна, 1-Б
Всього: упаковка (101)
19,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (17)
16,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Всього: упаковка (4)
25,00 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Всього: упаковка (16)
15,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
Всього: упаковка (30)
17,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Всього: блістер (1)
13,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (2)
57,74
Економія: -4,54 грн
53,20 грн
Аптеки україни
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Всього: упаковка (1)
20,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (6), блістер (1)
16,03
Економія: -2,13 грн
13,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 53-К
Всього: упаковка (3)
18,51
Економія: -1,28 грн
17,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 122
Всього: упаковка (7)
18,32
Економія: -1,13 грн
17,19 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (29)
22,00
Економія: -6,40 грн
15,60 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (2)
22,00
Економія: -6,40 грн
15,60 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (7)
17,01
Економія: -1,36 грн
15,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (287)
16,96
Економія: -1,42 грн
15,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (79)
16,55
Економія: -0,95 грн
15,60 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (4)
22,00
Економія: -6,60 грн
15,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1), блістер (1)
16,89
Економія: -1,55 грн
15,34 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (7)
22,00
Економія: -6,40 грн
15,60 грн
Народна аптека
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Зачинено
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (4)
24,00
Економія: -8,40 грн
15,60 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (6)
22,00
Економія: -6,60 грн
15,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Марганець, вул. Бульварна, 27
Всього: упаковка (2)
18,48
Економія: -1,28 грн
17,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
Всього: упаковка (1)
15,67
Економія: -0,91 грн
14,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (2), блістер (1)
17,90
Економія: -1,72 грн
16,18 грн